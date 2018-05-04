أمجد طه يكشف معلومات جديدة عن الجاسوس القطري باليمن

فهد بن عبدالله(صدى):

كشف أمجد طه ، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية اليوم الجمعة، عن معلومات جديدة حول رجل المخابرات القطري الذي تم القبض عليه في اليمن منذ يومين .

وكتب طه عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” قائلًا: ” أن جاسوس نظام الأمير تميم القطري ، ” الرائد محسن الكربي ” ، قام بالنيابة عن النظام القطري في إنجاح إيصال خرائط هندسية من حزب الله للحوثي لتركيب بعض الصواريخ الإيرانية لاستهداف السعودية والتحالف العربي في اليمن .

وأضاف فاضحاً خيانة تنظيم الحمدين للتحالف العربي: ” أن النظام القطري يد إيران في مجلس التعاون ويهدد أمن الخليج “.

يجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على جاسوس قطري يعمل ضابط في المخابرات القطرية أثناء محاولته الهروب إلى عمان بعد أن أوصل الدعم المالي لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن .