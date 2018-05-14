” العقاري ” يجيب على استفسار بشأن ” حاسبة الدعم “
أوضح الصندوق العقاري أن حاسبة الدعم، تُعطي نسبة ” تقريبية ” للدعم وليست نهائية، في إجابة على استفسار مواطن في هذا الشأن.
كان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد وافق على تمديد المهلة الزمنية للمواطنين المتأخرين عن استلام قروضهم العقارية رغم صدور الموافقات على طلباتهم، لمدة سنة إضافية تبدأ من 26 شوال 1439 وحتى 25 شوال 1440هـ، على أن يشمل هذا القرار المستفيدين الذين صدرت لهم موافقات سابقة على طلباتهم من تاريخ 22 شعبان 1429هـ .
يذكر أن حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أوضح أن قرار تمديد المهلة يأتي في إطار الحرص على تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 المتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% تمهيدًا لرفعها إلى 70% بحلول 2030.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمديد المهله اعتبره استغفال للمواطن لا يرضاه عاقل وكانها رساله من البنك ياتوافق على تحويلك للبنك ولا انتظر .. في الوقت اللي جميع المسحقين للقرض ينتظرون الموافقه على الصرف جاء قرار التاجيل كالصاعقة فوق رؤسهم وموت ياحمار لين يجيك الربيع لا تضحكون علينا مرة ثانيه فالاولى تكفي والامل بعد الله بطويل العمر الملك سلمان وشبله الموفق باذن الله محمد بن سلمان للنظر في قرار التاجيل والامر بالصرف .. وفق الله الجميع
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 44 دقيقة
يادافع البلاء