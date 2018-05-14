” العقاري ” يجيب على استفسار بشأن ” حاسبة الدعم “

حمود العنزي (صدى):

أوضح الصندوق العقاري أن حاسبة الدعم، تُعطي نسبة ” تقريبية ” للدعم وليست نهائية، في إجابة على استفسار مواطن في هذا الشأن.

كان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد وافق على تمديد المهلة الزمنية للمواطنين المتأخرين عن استلام قروضهم العقارية رغم صدور الموافقات على طلباتهم، لمدة سنة إضافية تبدأ من 26 شوال 1439 وحتى 25 شوال 1440هـ، على أن يشمل هذا القرار المستفيدين الذين صدرت لهم موافقات سابقة على طلباتهم من تاريخ 22 شعبان 1429هـ .

يذكر أن حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أوضح أن قرار تمديد المهلة يأتي في إطار الحرص على تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 المتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% تمهيدًا لرفعها إلى 70% بحلول 2030.