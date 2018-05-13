” أبا الخيل ” : يجوز الاكتفاء بصلاة التراويح دون قيام بشرط

حمود العنزي (صدى):

أعلن عضو هيئة كبار العلماء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل، حكم الاكتفاء بصلاة التراويح من دون القيام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح ” أبا الخيل ” خلال برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى، أنه يجوز الاكتفاء بصلاة التراويح من دون القيام خاصة في آخر شهر رمضان، بشرط ألا يكون للمصلين وقت لقيام الليل كحال مسلمي الدول الأسكندنافية التي يقصر فيها الليل ويطول النهار.

واستشهد على كلامه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ” من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ” ، لافتًا إلى أن صلاة التراويح سنة تعين المرء على طاعة الله وعبادته في رمضان.

اقرأ أيضًا :