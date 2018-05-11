” أبا الخيل ” لمسلمي بعض الدول: يجوز إفطار شهر رمضان
أصدر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، فتوى فيما يخص صيام شهر رمضان الكريم في بعض الدول.
وأفتى ” أبا الخيل ” بجواز إفطار المسلمين في الدول التي يطول فيها النهار ويشق عليهم صيامها ويؤثر على صحتهم، حيث يكون النهار طويلًا وبالتالي يكون هناك حرج وأثر وضرر على المسلمين في هذه الدول وخصوصًا الكبار والنساء والصغار.
وأضاف أنه يشرع للمسافر الإفطار أيضًا مستدلًا بقوله تعالى ” فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” ، مشيرًا إلى أن من يفطر لهذه الأسباب ما عليهم بعد ذلك إلا أن يقضوها في الوقت الذي يسمح بقضائهم لها في الصيف أو الشتاء.
وجاء ذلك ردًا من ” أبا الخيل ” على سائل من السويد في برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية، قائلًا إنهم في الدول الإسكندافية يطول عليهم النهار حتى إنه يزيد على 20 ساعة فيشق الصيام على البعض؛ فهل يجوز لهم الإفطار وهل عليهم القضاء؟
ماجد[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اله الا الله هذه فتوي كبيره حقا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 1 ساعة
الجمع ينتظرون هذا الشهر ليكفروا عن ذنوبهم وانت تقول لهم يفطروا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28271 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم عباده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46902 ] نشر منذ 9 دقائق
مستدلًا بقوله تعالى :
” فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” .. صدق الله العظيم ..
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(( مشيرًا إلى أن من يفطر لهذه الأسباب ما عليهم بعد ذلك إلا أن يقضوها في الوقت الذي يسمح بقضائهم لها في الصيف أو الشتاء.
.. وأفتى ” أبا الخيل ” بجواز إفطار المسلمين في الدول التي يطول فيها النهار ويشق عليهم صيامها ويؤثر على
صحتهم، حيث يكون النهار طويلًا وبالتالي يكون هناك حرج وأثر وضرر على المسلمين في هذه الدول وخصوصًا
الكبار والنساء والصغار.))
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,, الأية الكريمه واضحه ,, وكلام الشيخ جزاه الله خير ، واضح ، ولا يحتمل تحريفه عن سياقه ومعناه ,,
,, جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك الله فيك ,, آمين ,,