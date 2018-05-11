” أبا الخيل ” لمسلمي بعض الدول: يجوز إفطار شهر رمضان

علي القحطاني(صدى):

أصدر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، فتوى فيما يخص صيام شهر رمضان الكريم في بعض الدول.

وأفتى ” أبا الخيل ” بجواز إفطار المسلمين في الدول التي يطول فيها النهار ويشق عليهم صيامها ويؤثر على صحتهم، حيث يكون النهار طويلًا وبالتالي يكون هناك حرج وأثر وضرر على المسلمين في هذه الدول وخصوصًا الكبار والنساء والصغار.

وأضاف أنه يشرع للمسافر الإفطار أيضًا مستدلًا بقوله تعالى ” فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” ، مشيرًا إلى أن من يفطر لهذه الأسباب ما عليهم بعد ذلك إلا أن يقضوها في الوقت الذي يسمح بقضائهم لها في الصيف أو الشتاء.

وجاء ذلك ردًا من ” أبا الخيل ” على سائل من السويد في برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية، قائلًا إنهم في الدول الإسكندافية يطول عليهم النهار حتى إنه يزيد على 20 ساعة فيشق الصيام على البعض؛ فهل يجوز لهم الإفطار وهل عليهم القضاء؟