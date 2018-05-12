ضبط 825 مركبة مخالفة بأماكن ذوي الاحتياجات

عادل الحربي (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن نجاحها في ضبط 825 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف فى الأماكن غير المخصصة، بكافة أنحاء المملكة.

وأكدت ” الإدارة “، فى بيان لها أن هذه الضبطية تأتي ضمن الحملة الميدانية الـ 25 التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأهابت إدارات المرور، المواطنين بضرورة التعاون مع الحملة وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.