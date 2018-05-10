بالفيديو.. صافرات الإنذار تجوب أرجاء الرياض والمنطقة الشرقية
أطلقت المديرية العامة الدفاع المدني، منذ قليل، صافرات الإنذار التجريبية في محافظات منطقة الرياض ” الرياض، الخرج، الدرعية، والدلم”، وجميع محافظات المنطقة الشرقية.
ودوى صوت صافرات الإنذار في جميع أرجاء المناطق المستهدفة، بالتزامن مع رسالة الدفاع المدني لطمأنة سكان المناطق والتي تؤكد أن هذا الإجراء للتجربة فقط والتأكد من جاهزية المشروع.
وكان الدفاع المدني أعلن إطلاق تجربة مشروع صافرات الإنذار في منطقة الرياض والمنطقة الشمالية، ضهر اليوم الخميس، وسط ترقب من سكان هذه المناطق.
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طلال[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 27 دقيقة
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كان زمان[ عدد التعليقات: 2941 ] نشر منذ 22 دقيقة
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