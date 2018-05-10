بالفيديو.. قبل تجربة صافرات الإنذار.. تعرف على حالات إطلاقها وأنواعها

نايف السالم(صدى):

يعتزم الدفاع المدني، في الواحدة من ضهر اليوم الخميس، القيام بتجربة إطلاق لصافرات الإنذار في بعض محافظات ومناطق المملكة؛ للتأكد من جاهزية المشروع.

وتشمل المناطق التي سيتم تجربة إطلاق الصافرات بها، منطقة الرياض محافظات ” الرياض، الخرج، الدلم، والدرعية ” ، والمنطقة الشرقية ” جميع المحافظات “، على أن تستغرق التجربة كاملة مدة 5 دقائق.

وقبل البدء في تجربة صافرات الإنذار، تعرف على أنواع نغمات الإنذار التي سيتم تجربتها، والأوقات التي يتم إطلاقها بها:

وتتمثل أنواع نغمات الإنذار في 3 إنذارات ” الإنذار الأول أصفر ويعني التنبيه لاحتمال وقوع الخطر ” ، و ” الإنذار الثاني أحمر ويعني وقوع الخطر ” ، و” الإنذار الثالث أبيض والذي يستمر لمدة 30 ثانية ويعني زوال الخطر ” .

ويقوم الدفاع المدني بإطلاق صافرات الإنذار في أنحاء المملكة في حالتين مختلفتين ” أوقات السلم ، وأوقات الحرب “، وتختلف أسباب إطلاقها في كل حالة.

ففي ” أوقات السلم ” يتم إطلاق الصافرات لإعلام السكان عن قرب أو إحداث أو زوال أي خطر طبيعي، أو صناعي، أو حربي يهدد حياتهم أو ممتلكاتهم، أو في حالة الكوارث الصناعية التسريبات الكيميائية أو الإشعاعية أو النووية، من المنشآت الخاصة بالدولة.

بينما في ” أوقات الحرب ” يتم إطلاقها عند شن غارات جوية وقصف صاروخي باستخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل جهة معادية، أو في حالة الأعمال التخريبية ضد منشأت الدولة الكيميائية أو الإشعاعية أو النووية.

وشهدت المملكة من قبل إطلاق صافرات الإنذار في مناطقها ومحافظتها خلال حرب الخليج والتي تمثل حالات الحرب، وخلال سيول جدة وأمطار أبها التي تمثل الكوارث الطبيعية.