قرار هام لوزارة الطاقة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

علي القحطاني (صدى):

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عقب القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن المملكة ستعمل مع كبار المنتجين داخل ” أوبك ” وخارجها ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الامدادات.

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