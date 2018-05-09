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قرار هام لوزارة الطاقة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

قرار هام لوزارة الطاقة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
علي القحطاني (صدى):

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عقب القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن المملكة ستعمل مع كبار المنتجين داخل ” أوبك ” وخارجها ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الامدادات.

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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه اجلد الروافض وخامنئهم فوقهم

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا الكلام الصح
التصريحات عقب اي قرار و بالاخص الامريكي
تطمأن الاسواق و تقلل الاثار السلبية

[ عدد التعليقات: 16857 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممتاز جدا

[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 1 ساعة

جميل اتخاذ القرار هذا من ترامب شكراً ترامب

[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 1 ساعة

* الله يكرمنا ونبيع زيادة من البترول يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولله الشكر والمنَه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب *

[ عدد التعليقات: 2924 ] نشر منذ 59 دقيقة

هذا القرار من المسلمات ومن الشروط المسبقة لألغاء الاتفاق مع إيران ..

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