قرار هام لوزارة الطاقة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عقب القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن المملكة ستعمل مع كبار المنتجين داخل ” أوبك ” وخارجها ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الامدادات.
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وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه اجلد الروافض وخامنئهم فوقهم
طارق[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الكلام الصح
التصريحات عقب اي قرار و بالاخص الامريكي
تطمأن الاسواق و تقلل الاثار السلبية
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16857 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز جدا
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 1 ساعة
جميل اتخاذ القرار هذا من ترامب شكراً ترامب
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 1 ساعة
* الله يكرمنا ونبيع زيادة من البترول يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولله الشكر والمنَه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب *
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 1 ساعة
Thank you so much Mr.Trump ( about this resolution) honestly you are good boss
كان زمان[ عدد التعليقات: 2924 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا القرار من المسلمات ومن الشروط المسبقة لألغاء الاتفاق مع إيران ..