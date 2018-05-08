المملكة تؤيد قرارات ترامب بشأن إيران

نايف السالم(صدى):

أعلنت المملكة ، منذ قليل ، تأيدها لكل ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تضمن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، وتوقيع عقوبات جديدة على إيران.

وقالت المملكة : ” إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة ” .

وأضافت : ” التأييد السابق للاتفاق النووي كان مبنياً على القناعة التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة والعالم ” .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أن إيران أساءت استغلال الاتفاق النووي الإيراني؛ لذلك أعلن الانسحاب منه.