بعد اساءته للنصر..استبعاد طارق التايب من مباراة اعتزال الهريفي

ماجد محمد(صدى):

منعت الهيئة العامة للرياضة، اللاعب الليبي طارق التايب من المشاركة في مباراة حفل اعتزال الكابتن فهد الهريفي أمام فريق فالنسيا الأسباني.

وأعلنت الهيئة رفضها التام لتغريدات التايب بموقع التوصال ” تويتر ” المسيئة لنادي النصر، مقررة استبعاده من المباراة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن ما حملته تغريدات التايب بعيد كل البعد عن الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، مضيفة : ” كان الأجدر باللاعب تحري الدقة في مثل هذه التغريدات وعدم الانسياق خلفها وتأييدها بأي صورة كانت “.

ويلتقي النصر مع فالنسيا الإسباني في إطار حفل اعتزال الهريفي، حيث سيتواجد من ضمن النجوم العالميين، اللاعب الإيطالي أندريا بيرلو ،والنجم البرازيلي رونالدينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الأسبق.

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