بعد اساءته للنصر..استبعاد طارق التايب من مباراة اعتزال الهريفي
منعت الهيئة العامة للرياضة، اللاعب الليبي طارق التايب من المشاركة في مباراة حفل اعتزال الكابتن فهد الهريفي أمام فريق فالنسيا الأسباني.
وأعلنت الهيئة رفضها التام لتغريدات التايب بموقع التوصال ” تويتر ” المسيئة لنادي النصر، مقررة استبعاده من المباراة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن ما حملته تغريدات التايب بعيد كل البعد عن الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، مضيفة : ” كان الأجدر باللاعب تحري الدقة في مثل هذه التغريدات وعدم الانسياق خلفها وتأييدها بأي صورة كانت “.
ويلتقي النصر مع فالنسيا الإسباني في إطار حفل اعتزال الهريفي، حيث سيتواجد من ضمن النجوم العالميين، اللاعب الإيطالي أندريا بيرلو ،والنجم البرازيلي رونالدينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الأسبق.
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ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحمد ربه انه بيلعب مع النصر العالمي مين يطول اللعب مع شمس الذهب
اخر زمن واحد من الخارج ويطتاول على نادي عريق
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة
من حيث أتيت ارجع ياامعه
وخلي السنفور المحلي الياباني الأسترالي صاحب التغريده ينفعك
كفوووو يااعظم جمهور ياجمهور اول عالمي من أكبر قارات العالم
هاشتاق ترند في نصف ساعه
وخطاب من الهيئة من ابعاده عن المهرجان
هذا حفل اعتزال موسيقار آسيا فمثلك لانتشرف بوجوده
ابو وليد[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 27 دقيقة
النصر عالمي هههههههه والله مادرى عنكم ولا عن عالميتكم احد هي كذبه كذبتوها على نفسكم وصدقتم بسبب الفقر اللي انتم عايشين فيه — روحو لمباراه اعتزال الهريفي يمكن تاخذون كاس وتسير لكم البطوله رقم 15436 الحره النقيه ههههههههه نادي مضحك فعلا