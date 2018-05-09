بالفيديو.. الرياض تستقبل بعثة فالنسيا ونجوم الرياضة استعدادا لاعتزال الهريفي

نواف السالم(صدى):

استقبل مطار الملك خالد، مساء اليوم الثلاثاء، بعثة فريق فالنسيا؛ التي ستواجه النصر غدًا في مباراة اعتزال فهد الهريفي.

ومن المقرر أن يلتقي فالنسيا النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد؛ حيث سيشارك عدد كبير من نجوم الكرة العالمية في المباراة، من بينهم فرانشيسكو توتي، ولزيس فيجو.

ومن بين النجوم العالميين أيضًا النجم البرازيلي رونالدينيو، الذي وصل إلى الرياض، في وقت مبكر من صباح اليوم، بدعوة من اللجنة المنظمة لحفل اعتزال فهد الهريفي.

وأبدى النجم البرازيلي سعادته بالمشاركة ولقاء الجمهور السعودي وتكريم النجم فهد الهريفي، مؤكدًا على قدرته المشاركة ولو لجزء بسيط من وقت المباراة.