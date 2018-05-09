بالفيديو..والد ضحية مستشفى الطوال يروي القصة كاملة

تركى السالم (صدى):

على خلفية اتهام مواطن للطاقم الطبي في مستشفى الطوال جنوب جازان، بالتسبب في وفاة ابنته نتيجة التقصير والإهمال، بعدما كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، روى الأب القصة كاملة من البداية.

وقال المواطن ويدعى ” محمد حمدي ” ، ” إن ابنته كانت تعاني من سخونة لكنها كانت تتحرك بصورة طبيعية، وبالوصول للمستشفى ،تم إعطائها إبرة بدون أية تحاليل، ومن ثم ذهب للطوارئ، وسأله الطبيب هناك هل خضعت للتحاليل أجبته بلا، فأكد له أنها لابد أن تقوم بالتحاليل، فبالعودة للطبيب الأول أكد له أنها ليست بحاجة للتحاليل ” .

وتابع : ” بعدما تم إعطائها المحلول والإبرة بربع ساعة فاقت البنت تصيح وتبكي بحالة هستيرية، ولم تهدأ ،وبعد 20 دقيقة بالظبط إذ أنها توفت ” .

ومن جانبه أعرب المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بجازان نبيل غاوي، عن حزنه لمأساة أسرة الطفلة المتوفية ” عائشة ” التي لم تبلغ عامها الثالث بعد .

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