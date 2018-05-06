مواطن يتهم مستشفى ” الطوال ” بالتسبب في وفاة طفلته

تركي السالم(صدى):

وجه مواطن اتهاما بالتقصير والإهمال للطاقم الطبي في مستشفى الطوال جنوب جازان، مما تسبب في موت ابنته الصغيرة التي كانت تعاني من ارتفاع الحرارة و الاستفراغ المتكرر.

وتقدم الأب ويدعى محمد حمدي ببلاغا للصحة مطالبا بإنصافه وتحديد مكمن الخلل، وإيضاح ما حدث، ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته التي لم تبلغ عامها الثالث.

وأوضح الأب أنه فور وصولهم للمستشفى قام الطبيب بوضع السماعة على صدرها ، وقرر صرف مغذٍّ وحقنة، وبعد صرفهما مرت 20 دقيقة تنازع فيها الموت أمام عينه حتى فارقت الحياة.

وأشار إلى أنه لم يجرِ الطبيب أي تحاليل مخبرية قبل صرف العلاج، قائلا : ” فوجئنا بأنه منذ أن وُضعت الحقنة في المغذي لم تمضِ سوى عشرين دقيقة حتى توفيت الطفلة بعد أن تغيَّر لونها، وبدأت تتغير تصرفاتها، وتصرخ ونحن نصرخ بحثًا عن الطبيب الذي جاء متأخرًا بعد وفاتها ليقوم بعملية الإنعاش “.

وبهذا الصدد ، وبحسب وسائل محلية ،أكد المتحدث الرسمي باسم صحة جازان نبيل غاوي، أنه يجرى التحقق من الإجراءات المتخذة مع الحالة، ولن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية في حال رُصد أي تقصير.