مواطن يتهم مستشفى ” الطوال ” بالتسبب في وفاة طفلته
وجه مواطن اتهاما بالتقصير والإهمال للطاقم الطبي في مستشفى الطوال جنوب جازان، مما تسبب في موت ابنته الصغيرة التي كانت تعاني من ارتفاع الحرارة و الاستفراغ المتكرر.
وتقدم الأب ويدعى محمد حمدي ببلاغا للصحة مطالبا بإنصافه وتحديد مكمن الخلل، وإيضاح ما حدث، ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته التي لم تبلغ عامها الثالث.
وأوضح الأب أنه فور وصولهم للمستشفى قام الطبيب بوضع السماعة على صدرها ، وقرر صرف مغذٍّ وحقنة، وبعد صرفهما مرت 20 دقيقة تنازع فيها الموت أمام عينه حتى فارقت الحياة.
وأشار إلى أنه لم يجرِ الطبيب أي تحاليل مخبرية قبل صرف العلاج، قائلا : ” فوجئنا بأنه منذ أن وُضعت الحقنة في المغذي لم تمضِ سوى عشرين دقيقة حتى توفيت الطفلة بعد أن تغيَّر لونها، وبدأت تتغير تصرفاتها، وتصرخ ونحن نصرخ بحثًا عن الطبيب الذي جاء متأخرًا بعد وفاتها ليقوم بعملية الإنعاش “.
وبهذا الصدد ، وبحسب وسائل محلية ،أكد المتحدث الرسمي باسم صحة جازان نبيل غاوي، أنه يجرى التحقق من الإجراءات المتخذة مع الحالة، ولن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية في حال رُصد أي تقصير.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17401 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله الله يعين قلبه ويصبره ويتقبلها
alfahd42[ عدد التعليقات: 17401 ] نشر منذ 60 دقيقة
بس نؤمن بان الله كتب كل شي ونترك الباقي على رب العالمين ومسئولين الدولة مايقصرون مع اي مقصر باذن الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌لاصار[ عدد التعليقات: 29303 ] نشر منذ 16 دقيقة
صعب أنك تشاهد أنسان عزيز على قلبك
ويحتضر ويموت قدامك
لكن حاول تتأكد من أسباب الوفاة
لأن للأسف وجد ناس كثر
يحاولون يرمون مصابهم وبلاويهم على الناس
لسبب أو بدون سبب
تأكد ونخوك وإذا طلع الخطاء من المستشفى
فلا تفكر باالماديات
والتعويض
لأن هذي ماترجع الميت🤔