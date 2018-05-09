المحافظة والأهالي واعيان “غامد الزناد” بمنطقة الباحة يكرمون “البقيصي “

محمد بن شقيه (صدى):

أقام شيخ وأهالي محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة مساء امس الثلاثاء احتفال لمحافظ غامد الزناد الاستاذ محمد بن سالم البقيصي وبحضور عدد من روؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية على ما بذله من جهد خلال فترة عمله في المحافظة كما أبتداء الحفل بآيات من القران الكريم.

والقاء شيخ أهالي غامد الزناد الاستاذ : عثمان الزندي كلمة ذكر فيها شكره وتقديره لسعادة المحافظ على كل ما بذله من جهود لخدمة المحافظة واهلها حيث ذكر ان هذا المحافظ وضع بصمه جميله لهذه المحافظة وتم تكريمه المحافظ من قبل شيخ قبائل غامد الزناد وفريق عمل سناب غامد الزناد.

وبعدها ألقى سعادة المحافظ كلمة أبدى فيها شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة الامير الدكتور : حسام بن سعود

ومن ثم توجه الشكر لشيخ وأهالي وأعيان المحافظة على ما بذلوه من جهود أعانته خلال فترة عمله.