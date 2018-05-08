ترامب يبلغ ماكرون بالانسحاب من الاتفاق النووي

واشنطن(صدى):

قبل ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه النهائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، يبدو أنه بالفعل قد أتخذ قراره بالانسحاب.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن دونالد ترامب قد أبلغ بالفعل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وكان في وقت سابق أوضح دبلوماسي بريطاني إن أمريكا ستنسحب من الاتفاق النووي بجانب فرض عقوبات جديدة قد تمنعها من الاستثمار في النفط.

وشدد الاتحاد الأوروبي على جانب أخر على أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي؛ نظرًا لمصالحه التي سوف تتضرر بانسحاب أمريكا.

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