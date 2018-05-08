أمجد طه: إلغاء أمريكا للاتفاق النووي الإيراني قريبا.. وعقوبات جديدة على إيران

طهران(صدى):

كشف أمجد طه الخبير السياسي والاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، عن توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلفاء الاتفاق النووي الإيراني، وفقًا لمعلومات حصل عليها من دبلوماسي بريطاني.

وأضاف ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن الدبلوماسي البريطاني أكد له إن بريطانيا بصدد إعداد نفسها؛ لإلغاء ترامب للاتفاق النووي مع إيران، بالإضافة إلى أن أمريكا تفكر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

وأوضح أن تلك العقوبات التي ستفرض على إيران، ستضمن منع طهران من بيع وشراء النفط وحجبها عن الدخول في النظام المصرفي وفرض عقوبات على كيانات إيرانية ومن يتحالف معها.

يجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة ستكون ضربة قوية للنظام القطري الذي يعول على إيران في أزمته الأخيرة بشكل خاص.

وكان الاتحاد الأوروبي، كرر اليوم الثلاثاء، دعمه للاتفاق النووي الإيراني خلال مباحثات مع إيران؛ في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا لإلغاؤه.

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