الأرصاد تحذر أهالي القصيم والشرقية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مُتقدمًا، اليوم الثلاثاء، باستمرار النشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار، لسكان القصيم ،والمنطقة الشرقية.

وأوضح الإنذار أن كل من : بريدة ،وعنيزة ،والرس ،والبكيرية، والأجزاء المجاورة بمنطقة القصيم، وكذلك حفر الباطن والقيصومة ،والخفجي ،والأجزاء المجاورة بالمنطقة الشرقية، ستشهد انعدام في مدى الرؤية الأفقية، بسبب النشاط في الرياح السطحية.

وأشار إلى أن هذه الحالة تزيد فرصة هطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة، وستبدأ في الثانية من صباح الثلاثاء، وتنتهي في السادسة مساءًا.

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