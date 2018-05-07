حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مسبوقة برياح نشطة واتربة مثارة على مناطق الحدود الشمالية ، الجوف ، والاجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة تمتد خلال فترة المساء لتؤثر على حائل ، القصيم وحفر الباطن، غدًا الثلاثاء.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي الى تدنى في مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض ، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبقي السماء صحو الى غائمة جزئياً على مناطق جنوب وجنوب غرب المملكة ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة بينما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على شمال غرب المملكة.