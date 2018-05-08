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بالصور: في لفتة وطنية..شهداء المجاردة بورقة اختبار مدرسة ثانوية

بالصور: في لفتة وطنية..شهداء المجاردة بورقة اختبار مدرسة ثانوية
علي العنزي(صدى):

في لفتة وطنية، وتثمينًا لجهود شهداء الوطن، وضع معلم بإحدى مدارس محافظة المجاردة صور شهداء الأمن الذين نالوا الشهادة في شارع الشهداء، بورقة اسئلة اختبار مادته.

واختتم المعلم الامتحان بفقرة ” رسالة وفاء إلى العيون الساهرة “، وترك المجال للطلاب لكتابة مشاعرهم تجاه رجال الأمن، وشهداء الميدان.
وكانت ” ثانوية جابر بن حيان ” بالمجاردة قد زينت قاعات الامتحان بأسماء الشهداء منذ بداية اختبارات نهاية العام يوم أمس الأول.
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