بالصور: في لفتة وطنية..شهداء المجاردة بورقة اختبار مدرسة ثانوية
في لفتة وطنية، وتثمينًا لجهود شهداء الوطن، وضع معلم بإحدى مدارس محافظة المجاردة صور شهداء الأمن الذين نالوا الشهادة في شارع الشهداء، بورقة اسئلة اختبار مادته.
واختتم المعلم الامتحان بفقرة ” رسالة وفاء إلى العيون الساهرة “، وترك المجال للطلاب لكتابة مشاعرهم تجاه رجال الأمن، وشهداء الميدان.
وكانت ” ثانوية جابر بن حيان ” بالمجاردة قد زينت قاعات الامتحان بأسماء الشهداء منذ بداية اختبارات نهاية العام يوم أمس الأول.
إقرأ أيضًا:
الاشتباه في اعتناق المتورطين في حادث ” المجاردة ” للمنهج التكفيري
اترك تعليقاً