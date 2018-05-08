في يومها الثاني.. ضبط 29 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية

علي القحطاني(صدى):

واصلت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، حملتها الرقابية التي شنتها أول أمس الأحد على الصيدليات في كافة مناطق المملكة للتاكد من تطبيق قرار ” منع بيع المضاد الحيوي بدون وصفة طبية ” .

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحملة في يومها الثاني تمكنت من ضبط 29 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، بعد زيارة أكثر من 500 صيدلية في جميع مناطق المملكة.

وكانت الصحة بدأت حملة رقابية على الصيدليات في كافة مناطق المملكة للتأكد من تطبيق قرار ” منع بيع المضاد الحيوي بدون بوصفة طبية ” ، الأحد الماضي.

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