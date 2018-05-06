انطلاق حملة ” منع بيع المضادات الحيوية ” دون وصفة طبية في بيشة

أبها(صدى):

أعلنت الفرق الرقابية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير، اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الرقابية ضمن حملة منع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية.

وصرح علي آل بخيتان، المتحدث الرسمي بـ ” صحة بيشة ” أن الحملة تستمر لمدة 7 أيام، وتشمل صيدليات القطاع الخاص بمحافظات بيشة وبلقرن وتثليث والمراكز والقرى التابعة لها.

ويُذكر، أن وزارة الصحة أطلقت حملة قومية للرقابة على تنفيذ قرار منع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، والتزام الصيدليات الخاصة بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بتوصية من طبيب مختص.