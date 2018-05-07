قرقاش: خلق رأي عام عبر الحسابات الوهمية تخصص ” إخواني ” بإمتياز

علي القحطاني (صدى):

استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، اليوم الأثنين، حملة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد دور الإمارات في اليمن ، واصفًا إياها بـ ” المريبة “.

وقال قرقاش : ” حملة الإخوان المسلمين ومن يقف وراءهم في التواصل الاجتماعي ضد دور الإمارات في اليمن مريبة ” ، مضيفًا: ” قلة من الحسابات الحقيقية ومئات الحسابات الوهمية وبعضها لم يسبق له التغريد؛ ليجرب هؤلاء التصدي للحوثي بدلًا من التعرض للتحالف “.

وتابع: ” محاولة خلق رأي عام عبر الحسابات الوهمية تخصص إخواني بامتياز، وهو كذلك تخصص المرتبك، ويبقى أن التضحية الحقيقية لليمنيين الشرفاء وللتحالف العربي هي التي ستدحر التمرد الحوثي بعيدًا عن انتهازية الإخوان المعروفة ” .

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