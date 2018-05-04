قرقاش: ” سقطرى ” تستغل للطعن في التحالف العربي والإمارات

أبوظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن هناك البعض يستخدم جزيرة ” سقطري ” اليمنية للطعن في التحالف العربي والإمارات.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرًا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في إستقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم.

يذكر أن جزيرة سقطرى تقع في الساحل الجنوبي لليمن بالقرب من مضيق باب المندب.