محلل سياسي: الجزيرة القطرية وتوكل كرمان خلف ما يحدث في ” سقطرى “
فضح المحلل اليمني، هاني مسهور، الدور القطري في ” سقطرى ” اليمنية لشق الصف بين المملكة السعودية والإمارات، ولمساندة المشروع الإيراني في صنعاء، مشيرا إلى أن المظاهرات المناهضة للتحالف العربي في تعز، دليل واضح على التورط القطري، الذي يستخدم مجموعات الإخوان اليمنيين لمحاولة إحداث بلبلة في ظل تقدم التحالف.
وقال مسهور لبرنامج ” ياهلا ” ، إن ما يحدث بـ” سقطرى ” تقف خلفه قناة الجزيرة القطرية، والكاتبة اليمنية توكل كرمان، والجناح المتشدد بحركة الإخوان اليمنيين، ومجموعة تركيا، مُعربًا عن قلقه من صعود الإخوان بالمحافظات، خاصة تعز.
وأوضح أنه من الضروري أن يعي إخوان اليمن، أن التحالف العربي لن يُسقط جماعات الحوثيين الإرهابية، من أجل أن يسلم اليمن للإخوان، مؤكدا أن كل محاولاتهم، لشق الصف بين السعودية والإماراتية، عن طريق الاشاعات، رهان خاطئ واستمراره حمق وغباء.
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عبدالله[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 3 ساعات
يا كذابه يا مرتزقه…انت ومن معك اسقطتي الدولة في اليمن بثورتكم المزعومه ومن ثم هربتم وتركتم الشعب اليمني يواجه الحوثيين وحده بعدما اسقطتم الدوله اللتي كانت تحمي الشعب.
ليش ما جلستي تواجهي اللي يواجهه بقية الشعب اليمني. ولكن فعلتم فعلتكم وهربتم يا اخوان النفاق.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16837 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشوف توكل كرمان منتفخه وهذا واضح من اصابعها
الضاهر المال القطري يلعب دور في زيادة الوزن
qlq[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 60 دقيقة
الاخونج للحين الاشمال ذى عايشة
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 25 دقيقة
السعودية والامارات دولتين بدوله واحدة
ولكن يشق الصف قطعة مرتزقه من قطرائيل والعبده كرمان فليخسى الخاسئون