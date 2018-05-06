بالفيديو.. أهالي ” سقطرى ” يحتشدون لإيقاف الحملة التحريضية القطرية ضد الإمارات

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، أهالي جزيرة سقطرى باليمن يحتشدون اليوم مطالبين حكومة بن دغر بإيقاف الحملة التحريضية الإخوانية القطرية ضد الإمارات.

ويذكر أن وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش تدخل لوقف الحملة التحريضية التي تروج بأن أبوظبي تستغل جزيرة سقطرى اليمنية.

وعلق قرقاش قائلًا: اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في إستقرارهم وتعليمهم ومعيشتهم.