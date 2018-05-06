خلفان: حمد بن جاسم عينه على حكم قطر..وكان يقود بن خليفه كالطفل
وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأحد، رسالة شديدة اللهجة، للحمدين ولعزمي بشارة.
وقال خلفان في رسالته إن عزمي بشارة المستشار الإعلامي لحاكم قطر، هو مواطن إسرائيلي، بعدما ثبت إخلاصه في تفتيت العرب بالتعاون مع الحمدين اللذين كلفا اسرائيليا بتبني مشروع التفتيت للوطن العربي.
وأضاف: ” يجب ألا يمر مشروع الحمدين الصهيوني دون عقاب عربي لتنظيم الحمدين ،وعراب المشروع حمد بن جاسم يجب أن يحاسب أول واحد ” ،مستكملا : ” أما بياعين الخيانة في قناة الجزيرة لن يفلتوا من العقاب “.
وعاد خلفان إلى عزمي بشارة قائلا : ” هو مواطن يهودي أقسم بالإخلاص لإسرائيل ،ما ألومه إذا عمل على تخريب الوطن العربي، هو أصلا ما يعترف بفلسطين ” .
واستكمل : ” حمد بن جاسم كان يقود حمد بن خليفه كالطفل، وقد تكون نهاية المطاف بعد وفاة حمد بن خليفة أن ينقلب حمد بن جاسم على تميم ويستولي على السلطة ،وحمد بن جاسم في عينه حكم قطر ” .
وتابع : ” المسألة مسألة وقت، إسرائيل ستمنح حمد بن جاسم حكما في قطر ،مكافأة له على اسهاماته في خدمة اسرائيل، وحمد بن جاسم محافظ على وتيرة التملق “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46706 ] نشر منذ 3 ساعات
واستكمل : ” حمد بن جاسم كان يقود حمد بن خليفه كالطفل، وقد تكون نهاية المطاف بعد وفاة حمد بن خليفة أن ينقلب حمد بن جاسم على تميم ويستولي على السلطة ،وحمد بن جاسم في عينه حكم قطر ” .
,, والله اني قلت هذا الكلام في بداية التسعينيات عندما عمل الإنقلاب على خليفه وعين ابنه الثور الهايج ، حمد ،،
,, اهدافه واضحه والخيانة في ملامح وجهه باينه وفي روغات عيونه الشيطانيه تنبي عن نواياه ومايجول في خاطره ,,
,, قبحه الله وقبح افعاله ,,
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 2 ساعتين
لله درك يا طويل العمر خلفان
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4867 ] نشر منذ 42 دقيقة
السوال الي يمغط نفسه اذا قطر ارهابيه وتدعم الارهاب اصبحت ليست بمسلمه المسلمون لايضرون اخوانهم المسلمين ويتعاونون مع الدواعش الكفره اسحقو الحمدين ليتادب غيرهم
غندورة[ عدد التعليقات: 9179 ] نشر منذ 11 دقيقة
حمد بن جاسم كان ’’يقود‘‘ حمد بن خليفه كالطفل🤔
الله يعينه تربية الورعان صعبة😩
غندورة[ عدد التعليقات: 9179 ] نشر منذ 4 دقائق
خل التربية عندك السهر والغثا والمصاريف والقلق ـ إن قعد سُلطان وإذا مشى شيطان ولاكبر وطلع للشارع صفقني إن قدرت تسيطر عليه😂
عوموماً هذي ضريبة القواز وخل الفرش تنفعكم🤣🤣