خلفان: حمد بن جاسم عينه على حكم قطر..وكان يقود بن خليفه كالطفل

أبو ظبي(صدى):

وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأحد، رسالة شديدة اللهجة، للحمدين ولعزمي بشارة.

وقال خلفان في رسالته إن عزمي بشارة المستشار الإعلامي لحاكم قطر، هو مواطن إسرائيلي، بعدما ثبت إخلاصه في تفتيت العرب بالتعاون مع الحمدين اللذين كلفا اسرائيليا بتبني مشروع التفتيت للوطن العربي.

وأضاف: ” يجب ألا يمر مشروع الحمدين الصهيوني دون عقاب عربي لتنظيم الحمدين ،وعراب المشروع حمد بن جاسم يجب أن يحاسب أول واحد ” ،مستكملا : ” أما بياعين الخيانة في قناة الجزيرة لن يفلتوا من العقاب “.

وعاد خلفان إلى عزمي بشارة قائلا : ” هو مواطن يهودي أقسم بالإخلاص لإسرائيل ،ما ألومه إذا عمل على تخريب الوطن العربي، هو أصلا ما يعترف بفلسطين ” .

واستكمل : ” حمد بن جاسم كان يقود حمد بن خليفه كالطفل، وقد تكون نهاية المطاف بعد وفاة حمد بن خليفة أن ينقلب حمد بن جاسم على تميم ويستولي على السلطة ،وحمد بن جاسم في عينه حكم قطر ” .

وتابع : ” المسألة مسألة وقت، إسرائيل ستمنح حمد بن جاسم حكما في قطر ،مكافأة له على اسهاماته في خدمة اسرائيل، وحمد بن جاسم محافظ على وتيرة التملق “.