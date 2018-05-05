” خلفان ” : لو اتحد خليفة بن حمد مع الإمارات لسلم من غدر ابنه
رأى ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أنه لو اتحد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر الأسبق، مع الإمارات، لكان سلم من غدر ابنه حمد بن خليفة آل ثاني، حين انقلب عليه لتولي الإمارة، حتى تنازل عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
حيث غرد ” خلفان ” ، عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا: ” خليفة بن حمد لو اتحد مع الإمارات كان ظل حاكمًا لقطر وسلم من غدر ابنه ” .
وتابع ” خلفان ” : ” لما اطاح به ابنه قال يا ليتني سمعت شورك يا زايد ” ، مشيرًا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا إبن عاق وظالم،،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( البِرُّ لا يَبْلَى ، وَالِإثْمُ لَا يُنْسَى ، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ ، فَكُن كَمَا شِئتَ ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ).
abdul[ عدد التعليقات: 1206 ] نشر منذ 25 دقيقة
الآن حصحص الحق يا جنرال الخلفان تبع دبي. كل مشكلتكم مع قطر انها رفضت ان تكون جزءا لا تتجزأ من الامارات العربية المتحدة واصبحت دولة مستقلة ذات سيادة بحدود معترف بها دوليا. والله هذه الامارات بها طقعانين وسراسرة اكثر من واحد.