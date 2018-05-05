” خلفان ” : لو اتحد خليفة بن حمد مع الإمارات لسلم من غدر ابنه

أبوظبي(صدى):

رأى ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أنه لو اتحد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر الأسبق، مع الإمارات، لكان سلم من غدر ابنه حمد بن خليفة آل ثاني، حين انقلب عليه لتولي الإمارة، حتى تنازل عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

حيث غرد ” خلفان ” ، عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا: ” خليفة بن حمد لو اتحد مع الإمارات كان ظل حاكمًا لقطر وسلم من غدر ابنه ” .

وتابع ” خلفان ” : ” لما اطاح به ابنه قال يا ليتني سمعت شورك يا زايد ” ، مشيرًا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات.