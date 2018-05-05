أخر مستجدات قضية ” المتوفاة المنسية ” بعسير: محاسبة المدانين عسكريا

أبها(صدى):

صرحت مصادر بأن أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وجه بإحالة المدانين في قضية المعلمة زاهية عسيري ” المعلمة المنسية ” إلى المجلس التأديبي.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء لمحاسبتهم عسكريًا؛ بسب الإهمال والتقصير الجسيم؛ الذي أسفر عن بقائها متوفاة في السيارة لأكثر من 5 ساعات.

تجدر الإشارة إلى أن أمير منطقة عسير قام بتوجيه مدير إدارة المرور بالمنطقة، بإعادة تشكيل مرور محافظة محايل عسير بالكامل؛ لرفع مستوى الأداء المروري؛ حيث نتجت الحادثة عن الترهل في الأداء مع عدم دقة الإشراف.

يُذكر أنه تم العثور على سيدة متوفاة داخل مركبة نقلت لحجز المرور في محايل؛ وذلك بعدما نسيت محتجزة داخل المركبة؛ بعد وقوع حادثة لسيارة كانت فيها برفقة نجلها.

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