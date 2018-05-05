بالصور.. أبناء ” المتوفاة المنسية ” يتسلمون سيارة تبرع بها نائب أمير عسير

ابها (صدى):

تبرع نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بسيارة إلى أبناء ” المتوفاة المنسية ” داخل إحدى السيارات بحجزمرور عسير.

وتسلم أبناء المعلمة زاهية العسيري ضحية حادث محايل السيارة، أمس الجمعة، بالإضافة إلى إطلاعهم على التقرير النهائي بشأن نتائج التحقيق والإجراءات المتبعة في حالة الوفاة.

ونشرت إمارة عسير على حسابها الرسمي على ” تويتر ” صور أثناء تسلمهم السيارة، معلقه ” تسلموا السيارة التي أعلن الأمير تركي بن طلال تبرعه بها لأبناء المعلمة، بعد ظهور نتائج التحقيقات .. ذوي ضحية حادث محايل يطلعون على نتائج التحقيق وتوجيهات سمو أمير منطقة عسير “.

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