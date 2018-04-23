أخر مستجدات قضية ” المتوفاة المنسية ” بمرور محايل

أبها(صدى):

خلصت اللجنة المُشكلة للتحقيق في واقعة المعلمة المنسية بمركبة داخل حجز مرور محايل، إلى عدد من النتائج والمرئيات.

ومن النتائج التي خلصت إليها اللجنة إحالة بعض الأفراد المباشرين للحادث للمجلس التأديبي، مبينة أن الخطأ فردي ويعد إهمالًا من إحدى الجهات الأمنية المباشرة للحادث.

وأوضحت أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها متوافقة مع الأنظمة والتعليمات، إلا أن هنالك خطأ غير متعمد، ويعد إهمالاً غير مقصود من الجهات التي باشرت الحادث.

وأشارت اللجنة إلى أن الجهات التي باشرت الحادث بذلت جهودًا جيدة منذ لحظة تلقي البلاغ وإلى لحظة نقل المصابين والمتوفاة إلى المستشفى.

ولفتت إلى أن المعلمة توفيت وقت وقوع الحادث بحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى محايل، مؤكدة تنازل زوج المتوفاة وابنها عن الحق الخاص.

ومن المنتظر صدور التوجيه من صاحب الصلاحية بما يراه مناسباً تجاه القضية.

إقرأ أيضًا: