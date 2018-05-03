والدة ” منحورات مكة ” تطالب بالقصاص من القاتل ومصوري الجثث

نايف السالم(صدى):

صرحت فاطمة محمد خليل، أم الطفلات المنحورات من قبل والدهن في حي الروضة بمكة المكرمة، بأن ملف دعواها في الحق الخاص لإنفاذ حكم الشرع، يتضمن الحصول على حقها ممن شهر بجثث بناتها، وهن غارقات في دمائهن داخل المنزل.

وسلمت ” فاطمة ” الملف بأكمله للمحامي؛ للحصول على حقها سواء في مقتل بناتها ريناد وريماس وريتاج، أو من لم يراع حرمة الميت واستغل انشغالها وقت الحادث، وبدأ يصورهن بلا إنسانية.

وقالت ” فاطمة ” أنه شهر بأشلائهن في مواقع التواصل الإجتماعي، مبينة أنها تشتبه في شخصين دخلا المنزل عقب صراخها واستغاثتها بعد ذبح بناتها.

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