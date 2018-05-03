” آل الشيخ ” يتوعد لرؤساء الأندية المتسببين في تراكم ديون الأندية
توعد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، أمس الأربعاء، لكل من تسبب في تراكم ديون الأندية حتى وصلت إلى المبالغ الضخمة التي تم الإعلان عنها مسبقا.
وأكد آل الشيخ في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الخيمة ” أن السبب الحقيقي في هذه الكارثة هم رؤساء الأندية الذين همهم ” الشو الإعلامي ” ، على حد وصفه.
وقال : ” بعض الإعلاميين كان لهم دور في هذا الأمر من خلال الدعاية والتقديس لأشخاص بعينهم ” ، مشيرًا إلى مثل ما حدث مع نادي الهلال والذي وصلت ديونه إلى 133 مليون ريال.
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faeiz[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى ولو كان الرؤساء اصحاب البشوت ..؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
لست منهم ببعيد..
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يكون بعونك ييا بو ناصر وش ترقع لترقع الشق اكبر من الرقعه
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 29 دقيقة
ابو ناصر والله انك كفو الله يوفقك ويعينك
بان الهياط من اعلام الانديه