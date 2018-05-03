” آل الشيخ ” يتوعد لرؤساء الأندية المتسببين في تراكم ديون الأندية

نواف السالم(صدى):

توعد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، أمس الأربعاء، لكل من تسبب في تراكم ديون الأندية حتى وصلت إلى المبالغ الضخمة التي تم الإعلان عنها مسبقا.

وأكد آل الشيخ في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الخيمة ” أن السبب الحقيقي في هذه الكارثة هم رؤساء الأندية الذين همهم ” الشو الإعلامي ” ، على حد وصفه.

وقال : ” بعض الإعلاميين كان لهم دور في هذا الأمر من خلال الدعاية والتقديس لأشخاص بعينهم ” ، مشيرًا إلى مثل ما حدث مع نادي الهلال والذي وصلت ديونه إلى 133 مليون ريال.

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