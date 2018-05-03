تفاصيل ديون أندية دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة ،أنها تلقت تقريرا مفصلا من المكتب المحاسبي المكلف بحصر ديون أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلنت بيانا بمديونيات الأندية التي تمثل الفترة ماقبل نهاية مارس الماضي، وهي تخص الديون الخاصة بـ 13 ناديا.

وتؤكد الهيئة أن إجمالي صافي ديون الأندية المعلن عنها تشمل النقد، والدعاوى القضائية، والذمم الدائنة قصيرة الأجل، والرواتب المستحقة، والقروض، ومصاريف أخرى.

وجاءت ديون الأندية تفصيلا كالتالي:

الاتحاد :

السيولة النقدية الموجودة ( ١.١٢٨.٥٠٠) ريال -الدعاوى القضائية ( ٣٦.٥٨٠.٣٠٠) ريال -الذمم الدائنة قصيرة الأجل (١٥٢.٤٩٤.٠٠٠) ريال – الرواتب المستحقة حتى تاريخ ٣١ مارس ( ٥٦.١٤٠.٠٨٠) ريالاً -ديون أخرى( ٤.٥١٣.٨٠٠) ريال -القروض ( ٦٠.٨٣٥.٩٠٠) -إجمالي صافي ديون نادي الاتحاد ( ٣٠٩.٤٣٦.٤٠٠) ريال -النسبة من إجمالي صافي الديون ( ٣٢.٢٪؜).

النصر :

السيولة النقدية (٥.٧٦٣.٠٠٠) ريال -الدعاوى القضائية ( ١٤٧.٧٨٨.٠٨٠) ريالاً -الذمم الدائنة ( ١٨.٨٠٧.٥٠٠) ريال -الرواتب المستحقة (٥٠.٨٠٩.٤٠٠) ريال -القروض(١٨.٤٣٣.٥٠٠) ريال – أخرى( ١.٠٠١.٣٠٠) ريال -اجمالي الديون ( ٢٣١.٠٧٧.٤٠٠) ريال -النسبة من إجمالي صافي الديون ( ٢٤٪؜).

الهلال :

السيولة النقدية ( ١.٥٤٦.٤٠٠) ريال -الدعاوى القضائية ( ٣٠.٣٧٤.٩٠٠) ريال -الذمم الدائنة قصيرة الأجل ( ٣٥.٢٩٠.٠٠٠) ريال -الرواتب المستحقة ( ٣٥.٦٣٧.٧٠٠) ريال -القروض (١٠.١٠٧.٠٠٠) ريال -أخرى ( ٣.٦٢١.٣٠٠) ريال -اجمالي صافي الديون ( ١١٥.٤٨٤.٥٠٠) ريال-يشكل ( ١٢٪؜) من إجمالي صافي الديون.

الأهلي :

السيولة النقدية ( ٧.٧٣٣.٩٠٠) ريال -الدعاوى القضائية ( ٣٣.٤٠٦.٧٠٠) ريال -الذمم الدائنة قصيرة الأجل ( ٣٠.٠٣٦.١٠٠) ريال -الرواتب المستحقة ( ٤٣.٩٥٣.٤٠٠) ريال -أخرى ( ٥.٤٥٥.٩٠٠) ريال -إجمالي صافي الديون ( ١١٠.١١٨.١٠٠) ريال – يشكل (١١.٥ ٪؜) من صافي الديون .

وختم السبيعي حديثه معتذرًا عن خطأ ورد في مكالمته السابقة عن نادي الفيحاء مؤكدًا أنه النادي الوحيد بين الأندية السعودية الذي ميزانيته موجبة بصافي أرباح ( ٧.٦٠٠.٠٠٠) ريال .