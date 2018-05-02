بالفيديو.. كيف يصلي من وافق توقيت غسيل الكلى له وقت الصلاة

سالم المطيري(صدى):

أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم، الشيخ خالد المصلح، كيف يصلي من وافق وقت غسيل الكلى له وقت الصلاة.

وأكد المصلح أن مريض الكلى الذي يغسل ،يمكنه جمع الصلاوات ، فيجمع الظهر مع العصر ،والمغرب والعشاء أيضًا ،أما الفجر فيصلى في وقته.

جاء ذلك ردًا على سؤال إحدى المتابعات لبرنامج ” يستفتونك ” قائلة : ” عندما يحين وقت الصلاة وأختي بجلسة غسيل الكلى تصلي وهي غير متجهة للقبلة ،فهل تؤخرها أو تجمعها مع التي تليها ، أم تصلي على هذه الحالة ؟ “.