أسباب قطع المغرب علاقاتها مع إيران

مليكة فؤاد(صدى):

بعدما أعلنت المغرب، أمس الثلاثاء،قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن القرار جاء بسبب دعم طهران لجبهة ” البوليساريو ” الانفصالية.

وأوضح بوريطة أن مدربين عسكريين تابعين لحزب الله سافروا إلى ” تندوف ” لتأهيل قيادات من جبهة البوليساريو الانفصالية في هذا الشهر على استخدام صواريخ أرض-جو (SAM-9) والصواريخ المضادة للطائرات (STRELLA).

وأشار إلى أن إيران وحليفتها اللبنانية جماعة ” حزب الله ” الشيعية تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا.

يذكر أن جبهة البوليساريو المدعومة من طهران، منظمة إرهابية متورطة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بحسب ما كشفته التقارير التي تضمنت دلائل ملموسة لا يمكن إنكارها، وهناك الكثير من الحقائق التي تكشف أن البوليساريو تجر وراءها تاريخاً طويلاً من الأنشطة الإرهابية، كما أن صلاتها بالجريمة الدولية المنظمة لا يمكن إخفاؤها.

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