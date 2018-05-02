أول تعليق للجبير على قطع المغرب علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

نايف السالم(صدى):

علق وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، على قطع مملكة المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ على خلفية دعم الأخيرة لجماعة البوليساريو الإرهابية.

وقال ” الجبير ” : ” إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والاسلامية من خلال اشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب ” .

وتابع وزير الخارجية : ” ما فعلته إيران في المملكة المغربية عبر أداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة البوليساريو خير دليل على ذلك ” .

يجدر الإشارة إلى أن الخارجية أدانت بشدة ممارسات إيران ضد المغرب، مؤكدة على وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.

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