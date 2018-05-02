أول تعليق للجبير على قطع المغرب علاقاتها الدبلوماسية مع إيران
علق وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، على قطع مملكة المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ على خلفية دعم الأخيرة لجماعة البوليساريو الإرهابية.
وقال ” الجبير ” : ” إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والاسلامية من خلال اشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب ” .
وتابع وزير الخارجية : ” ما فعلته إيران في المملكة المغربية عبر أداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة البوليساريو خير دليل على ذلك ” .
يجدر الإشارة إلى أن الخارجية أدانت بشدة ممارسات إيران ضد المغرب، مؤكدة على وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.
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