ضبط فله سكنية تدار من قبل عمالة مخالفه لنظام العمل بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، من ضبط فله سكنية بمخطط السبهاني تدار من قبل عمالة مخالفه لنظام العمل تعمل على تجهيز وتغليف المأكولات والحلويات وتوزيعها على المحلات التجارية.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بلدية الشوقية الفرعيه بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري تداهم فله سكنية بمخطط السبهاني تدار من قبل عمالة مخالفه لنظام العمل تعمل على تجهيز وتغليف المأكولات والحلويات وتوزيعها على المحلات التجارية.