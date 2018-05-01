تفاصيل جديدة في واقعة تعدي أربعيني على طفل يتيم بالقنفذة

علي القحطاني (صدى):

على خلفية واقعة تعدي مواطن أربعيني على طالب يتيم، داخل الحافلة المدرسية وفراره ،بدون معرفة الاسباب وراء الاعتداء، تجري الجهات الأمنية في المحافظة التحقيقات في شكوى تقدمت بها أسرة الطفل.

وأفادت عائلة الطالب في شكواها أنه تعرض إلى الركل والضرب من قبل المواطن المذكور بسبب شجار بين طالبين حاول الطفل أن يفض الاشتباك.

وأشارت الأسرة إلى أن والد أحد الطالبين صعد إلى الحافلة واعتدى على الطفل بالضرب والشتم ما استدعى نقله للعلاج بالمستشفى بواسطة والدته،وبحسب عم الطفل ، فهو يرفض العودة إلى المدرسة خوفا من التعرض للإيذاء مرة أخرى،وفقا لعكاظ.

وطالب العم الجهات المعنية بمحاسبة المعتدي، مقدرا في الوقت ذاته جهود مدير الشؤون الصحية في محافظة القنفذة الدكتور عبدالله الغروي في هذا الشأن.

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