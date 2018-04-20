طالب يتعرض للضرب على يد أربعيني أمام معلميه

نايف السالم(صدى):

في واقعة غريبة بمركز المظيلف شمال القنفذة، تعرض طالب يتيم 12 عاما، للضرب على يد رجل داخل حافلة مدرسية، أمام المعلمين والسائق، ثم لاذ بالفرار، دون معرفة السبب.

ومن جانبه أبلغت إدارة المدرسة الجهات الأمنية بالواقعة، ووجه رئيس مركز الإمارة بالقبض على الرجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبته.