طالب يتعرض للضرب على يد أربعيني أمام معلميه
في واقعة غريبة بمركز المظيلف شمال القنفذة، تعرض طالب يتيم 12 عاما، للضرب على يد رجل داخل حافلة مدرسية، أمام المعلمين والسائق، ثم لاذ بالفرار، دون معرفة السبب.
ومن جانبه أبلغت إدارة المدرسة الجهات الأمنية بالواقعة، ووجه رئيس مركز الإمارة بالقبض على الرجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبته.
الرااااقي[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأسف مو رجال اللي يمد يده على طفل .
مغرد[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 2 ساعتين
ال حول ولا قوة الا بالله طفل ويتيم وتمد يدك عليه الله يجعل يدك بالشلل