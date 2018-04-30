ترامب: لا نستبعد التفاوض مع إيران على اتفاق نووي جديد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ قرارًا بشأن إيران قبل تاريخ 12 مايو المقبل.
وأوضح ” ترامب ” أنه ليس من المستبعد التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف، اليوم الاثنين، عن مشروع نووي سري لإيران بالأدلة والمستندات.
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^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2382 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذابين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27603 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشغلك في عمرك