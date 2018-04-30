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ترامب: لا نستبعد التفاوض مع إيران على اتفاق نووي جديد

ترامب: لا نستبعد التفاوض مع إيران على اتفاق نووي جديد
واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ قرارًا بشأن إيران قبل تاريخ 12 مايو المقبل.

وأوضح ” ترامب ” أنه ليس من المستبعد التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف، اليوم الاثنين، عن مشروع نووي سري لإيران بالأدلة والمستندات.

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