” نتنياهو ” يكشف عن مشروع نووي سري لإيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل حصلت على آلاف المستندات والوثائق التي تجرم برنامج إيران لتصنيع أسلحة نووية.
وأضاف أن تل أبيب تمتلك نسخاً طبق الأصل من الأرشيف النووي الإيراني، وتحتفظ به في خزائن ضخمة، وتعود وثائق وصور عرضها نتنياهو إلى سنوات مضت.
وتابع أن طهران لديها المواد الكاملة لتصنيع السلاح النووي، مؤكداً أن إيران نقلت برنامج الأسلحة النووية عام 2017 إلى موقع سري قرب طهران، مضيفًا أن إيران تمتلك مشروعاً سرياً لتصميم وإنتاج واختبار رؤوس حربية.
abdul[ عدد التعليقات: 1178 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه مقدمات لحرب اسرائيل علي ايران، مثل ادلة ووثائق التي قدمها كولن باول للامم المتحدة/ المجلس الامن عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ، وبسببها تم غزو العراق واحتلاله من قبل الامركان والبريطانيين سنة ٢٠٠٣م.
فيصل[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 ساعتين
إسرائيل ترى جيدا خطورة إيران النووية