” نتنياهو ” يكشف عن مشروع نووي سري لإيران

القدس (صدى):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل حصلت على آلاف المستندات والوثائق التي تجرم برنامج إيران لتصنيع أسلحة نووية.

وأضاف أن تل أبيب تمتلك نسخاً طبق الأصل من الأرشيف النووي الإيراني، وتحتفظ به في خزائن ضخمة، وتعود وثائق وصور عرضها نتنياهو إلى سنوات مضت.

وتابع أن طهران لديها المواد الكاملة لتصنيع السلاح النووي، مؤكداً أن إيران نقلت برنامج الأسلحة النووية عام 2017 إلى موقع سري قرب طهران، مضيفًا أن إيران تمتلك مشروعاً سرياً لتصميم وإنتاج واختبار رؤوس حربية.