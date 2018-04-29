تعليم القصيم تبرأ نفسها من موت ” روان ” ..وعم الطفلة يطالب بمحاسبة السائق

سالم المطيري(صدى):

برأ تعليم القصيم، اليوم الأحد، نفسه من المسؤولية في حادث دهس الطفلة روان، مؤكدًا أن التعليم غير مسؤول عن شركات النقل.

وقالت المشرف العام على إدارة الإعلام بتعليم القصيم سلطان المهوس، في برنامج ” معالي المواطن ” ، إن وزارة التعليم غير مسؤولة عن شركات النقل الخاصة بنقل الطلاب والطالبات.

وعلى جانب أخر روى سليمان الرشيدعم الطفلة المتوفاه روان مشهد دهس الطفلة أمام أعين والدتها، حيث قال في مداخلة هاتفية للبرنامج إن سائق الباص دهس الطفلة عندما كانت تحاول الصعود إليه فبدلًا من أن يفتح له الباب قام بدهسها؛ ثم حملها ووضعها أمام أمها دون أن يحاول إسعافها أو نقلها إلى المستشفى.

ولفت ” الرشيد ” إلى تدهور مستوى السائقين المسؤولين عن نقل الطلاب؛ حيث أشار إلى أنهم مستهترين ولا يتعاملون بحرص مع الأطفال، فلا يقترب الباص من منزل الطفل مراعاة لخطورة أن يقوم بعبور الشارع.

وطالب عم الطفلة المسؤولين بمحاسبة ا لسائقين المستهترين ووضع حد نهائي لهم؛ حفاظًا على أرواح الأطفال.

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المشرف العام على إدارة الإعلام بتعليم القصيم سلطان المهوس:

وزارة التعليم غير مسؤولة عن شركات النقل الخاصة بنقل الطلاب والطالبات.#معالي_المواطن pic.twitter.com/1iyghdUpDJ — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٩ أبريل ٢٠١٨