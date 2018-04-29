بالفيديو.. الجيش اليمني يطوق مخبأ زعيم الإرهاب ” عبدالملك الحوثي “

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، تطويق الجيش اليمني لجبال ” مران ” المخبأ الخاص بزعيم مليشيا الحوثي الإيرانية عبدالملك الحوثي.

وتأتي هذه الخطوة المتقدمة من قوات الجيش اليمني والتحالف تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية في ظل الخسائر المتتالية للمليشيا والغارات المتواصلة التي تستهدف مواقعهم العسكرية.

وكانت طائرات التحالف شنت غارات جوية، أمس السبت، على مواقع وثكنات عسكرية للحوثيين في أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء، كما قصفت مواقعهم في منطقة النهدين جنوب العاصمة.

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