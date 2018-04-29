محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. ” الخمس ” فرض على اليمنيين قبل رمضان

فهمي محمد(صدى):

تعاني مليشيا الحوثي الإرهابية من حالة من التخبط الذي يحدث عادة قبل الانهيار، وتحاول بشتى الطرق استجماع قواها مرة أخرى، هذه المرة عبر فرض ما يسمى ” الخُمس ” .

فبالإضافة إلى تجنيد أبناء القبائل إجبارياً؛ لتعويض الهاربين من صفوف الحوثيين على جبهات القتال، اعتزم زعيم المليشيا الإيرانية عبدالملك الحوثي، تسريع إقرار قانون يتعلَّق بفرض زكاة ” الخمس ” على اليمنيين لتمويل الحوثيين.

وكذلك سيقوم بالتحشيد للجبهات والتجنيد الإجباري، والضغط على التجار لدفع مزيد من الجبايات، وقد طالب عبدالملك الحوثي البرلمان الخاضع لسيطرتهم في العاصمة صنعاء، بسرعة إنجاز مشروع تعديل قانون الزكاة قبل شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في خطاب متلفز، عقب دفن جثمان القيادي الحوثي صالح الصماد الذي قتل في غارة جوية لطيران التحالف العربي، دعا فيه التجار وأصحاب المال للاعتناء بأسر مقاتليهم ومساندة الجانب المادي للحرب.

وبموجب القانون الجديد، فإن سيعطي الفرصة للمليشيا الإرهابية في جمع ثروات اليمن من البحر والأرض، وإيرادات الزكاة المفروضة على اليمنيين.