تعليم القصيم تنعي طالبة بريدة.. وتوجه بتقرير مفصل من شركة ” حافل ” للنقل

سالم المطيري(صدى):

علقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الأحد، على حادث دهس الطالبة بالصف الأول الابتدائي روان بنت عبدالله الرشيد تحت إطارات حافلة المدرسة أمام منزلها.

ونعت الإدارة وفاة الطالبة روان، موجه واجب العزاء إلى أسرتها، قائله ” نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شفيعة لوالديها، والعزاء موصول لأسرة الطالبة وذويها، وكافة منسوبات المدرسة الرابعة والثمانون، وإنا لله وإنا إليه راجعون “.

وقدم المدير العام لتعليم القصيم عبدالله الركيان التعازي والمواساة لوالد الطالبة، باسم وزير التعليم وكافة قيادات الوزارة ومنسوبي ومنسوبات تعليم القصيم.

ووجه ” الركيان ” برفع تقرير مفصل من قبل شركة ” حافل ” المتعهد الرسمي المعتمد من قبل شركة ” تطوير ” للنقل المدرسي المسؤولة عن قطاع خدمات النقل؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية، وفقًا لنتائج التقرير .

يُذكر أن الطالبة في الصف الأول بالابتدائية 84 بمدينة بريدة روان بنت عبدالله الرشيد تعرضت لحادث دهس مفجع، صباح اليوم الأحد، تحت إطارات الحافلة المدرسية أمام منزلها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

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