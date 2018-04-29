حادث دهس مفجع لطالبة بالصف الأول في بريدة.. والمستشفى يرفض مشاهدة الجثمان
تعرضت طفلة في الصف الأول الابتدائي تدعى روان بنت عبدالله الرشيد، صباح اليوم الأحد، إلى حادث دهس مفجع ببريدة، حيث بات جسدها كاملًا تحت إطارات حافلة المدرسة، ما أدى إلى وفاتها
وأوضح عم الطفلة أنها خرجت مع شقيقتها بالصف الثالث الابتدائي للذهاب للمدرسة الابتدائية 84 في حي الخبيبة غرب بريدة، وعند ركوبهما حافلة المدرسة ظن السائق أنهما ركبتا فتحرك بالحافلة، ولكن كانت الصغيرة لم تصعد بعد فقام بدهسها.
وأشار إلى أن المستشفى رفض أن يشاهد أهلها الجثمان؛ ما يدل على تعرضها الكامل للدهس وتشويه جسدها بشكل مفجع، موجهًا رسالة إلى سائقي الحافلات ” رجاء عدم التحرك بالحافلات حتى التأكد من صعود الطالبة وجلوسها على المقعد أو نزولها ودخولها المنزل؛ حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي والفواجع “.
يُذكر أن شركة ” حافل ” هي المتعهد الرسمي المعتمد من قبل شركة ” تطوير ” للنقل المدرسي المسؤول عن قطاع خدمات النقل، والتي تعاقدت معها وزارة التعليم لنقل الطلاب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29079 ] نشر منذ 41 دقيقة
مليون مره
وأنا أكرر وأقول
لابد من وجود معاون مع سائق الحافلة
لكن لاحياة لمن تنادي😠
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29079 ] نشر منذ 40 دقيقة
بعدين سائق الحافله هذه
شكله عشقااااان طااااره
ماصدق على الله مسك الدركسون
يمشي بس🤔
ماجد[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا اله الا الله أن القلب ليحزن
طلال[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يستر علي اطفالنا يجب أن يحاسب محاسبه قوية
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1575 ] نشر منذ 24 دقيقة
انا لله وانا الية راجعون
الله يصبرهم ويخلفهم خير في مصيبتهم