حادث دهس مفجع لطالبة بالصف الأول في بريدة.. والمستشفى يرفض مشاهدة الجثمان

سالم المطيري(صدى):

تعرضت طفلة في الصف الأول الابتدائي تدعى روان بنت عبدالله الرشيد، صباح اليوم الأحد، إلى حادث دهس مفجع ببريدة، حيث بات جسدها كاملًا تحت إطارات حافلة المدرسة، ما أدى إلى وفاتها

وأوضح عم الطفلة أنها خرجت مع شقيقتها بالصف الثالث الابتدائي للذهاب للمدرسة الابتدائية 84 في حي الخبيبة غرب بريدة، وعند ركوبهما حافلة المدرسة ظن السائق أنهما ركبتا فتحرك بالحافلة، ولكن كانت الصغيرة لم تصعد بعد فقام بدهسها.

وأشار إلى أن المستشفى رفض أن يشاهد أهلها الجثمان؛ ما يدل على تعرضها الكامل للدهس وتشويه جسدها بشكل مفجع، موجهًا رسالة إلى سائقي الحافلات ” رجاء عدم التحرك بالحافلات حتى التأكد من صعود الطالبة وجلوسها على المقعد أو نزولها ودخولها المنزل؛ حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي والفواجع “.

يُذكر أن شركة ” حافل ” هي المتعهد الرسمي المعتمد من قبل شركة ” تطوير ” للنقل المدرسي المسؤول عن قطاع خدمات النقل، والتي تعاقدت معها وزارة التعليم لنقل الطلاب.