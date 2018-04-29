” الغذاء والدواء ” تحدث قائمة الأجهزة والمنتجات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، تحديث قائمة الأجهزة والمنتجات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية ( VAT%0).

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإطلاع على القائمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بند الرعاية الصحية من خلال الرابط التالي:

هنا

كما أشارت إلى أنه في حال عدم وجود أي من الأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة والمرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في قائمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، يمكن إرسال بيانات المنتج المسجل أو المرخص مع البند الجمركي السعودي الخاص به عبر البريد الالكتروني: هنا لتتم الدراسة واتخاذ اللازم.