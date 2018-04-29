” الغذاء والدواء ” تحدث قائمة الأجهزة والمنتجات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، تحديث قائمة الأجهزة والمنتجات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية ( VAT%0).
وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإطلاع على القائمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بند الرعاية الصحية من خلال الرابط التالي:
هنا
كما أشارت إلى أنه في حال عدم وجود أي من الأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة والمرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في قائمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، يمكن إرسال بيانات المنتج المسجل أو المرخص مع البند الجمركي السعودي الخاص به عبر البريد الالكتروني: هنا لتتم الدراسة واتخاذ اللازم.
طلال[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 24 دقيقة
ناقص يجعلون علي الفرد ضرائب 😒
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 14 دقيقة
فى الحقيقة يجب أعفاء أدوية السرطان والامراض المزمنة كذلك الأجهزة والمنتجات الطبية للامراض المزمنة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة وكذلك الجمارك السعودية وأن تكون معفأة تماما من الجمارك والضرائب .