” التعليم ” تؤكد ضرورة حضور الطلاب خلال الأسبوع الأخير

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة التعليم ،على أهمية حضور وانضباط الطلاب ،خلال ” الأسبوع الحي “، الذي يبدأ اليوم الأحد.

وشددت الوزارة على أنه من أهم الأسابيع في الفصل الدراسي ،حيث إنه يسبق الاختبارات النهائية، مشيرة إلى وجود فرص ذهبية لتجاوز ما أخفق فيه الطلاب.

ومن جانبه وصف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي الأسبوع الأخير في الفصل الدراسي بأنه أكثر الأسابيع الدراسية نشاطًا فلا يمكن أن نصفه إلا بأسبوع النشاط، أسبوع الأعمال الإضافية.

وأوضح العصيمي أن المعلمين والمعلمات يقومون بجهود إضافية ،غير استكمال المنهج هناك إعداد الاختبارات التحريرية واستكمال التقييم المستمر، ومعالجة جوانب الضعف لدى الطلاب الذين لديهم مشكلات وصعوبات.

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