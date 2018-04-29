التعليم: توفير خدمة رفع التظلمات والاستفسارات عبر حسابات المعلمين

عادل الحربي (صدى):

نفت وزارة التعليم ما نُشر عن تحديد أوقات لحركة النقل الخارجي، مؤكدة أن حركة النقل الخارجي سوف تعلن في موعدها المحدد يوم الخميس القادم بتاريخ 17/8/1438 .

وأوضحت الوزارة أنه لايوجد عدول عن الحركة بعد صدورها حيث أتاحت فترة الانسحاب سابقا لمدة 10 ايام، مشيرة إلى أنه لاتوجد حركة الحاقية بعد صدور الحركة.

كما أكدت شؤون المعلمين في الوزارة أنها قررت توفير خدمة رفع التظلمات والاستفسارات عبر حسابات المعلمين في نظام ” نور ” وقامت بتحديد الاجراءات.

بالإضافة إلى أنه سيتم وضع أدوات تمكن المعلم من معرفة موقفه في الحركة ،وعدد المنتقلين على رغباته والمنتظرين عليها.

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