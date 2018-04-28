” التعليم ” تتجه لاستقطاب المعلمين المتميزين للعمل بالمدارس المستقلة

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن توجه وزارة التعليم لاستقطاب المعلمين والمعلمات من المتميزين والمتقاعدين للعمل في المدارس المستقلة، حيث سيتم استقطاب هذه الفئة لخبراتها المتميزة، وذلك بعد حصولهم على رخصة مزاولة المهنة.

فيما سيتم استقطاب فئات أخرى من المعلمين والمعلمات للعمل بتلك المدارس، من خريجي الجامعات والكليات المتميزين، وذلك وفقًا لضوابط وشروط خاصة، بهدف استقطاب أفضل الكوادر التي تحقق التطلعات المستقبلية في هذا القطاع.

يشار إلى أن المدارس المستقلة، كانت قد صدرت الموافقة على البدء فيها مؤخرًا، وسيتم تشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة بحلول عام 2020، ويستهدف مشروع المدارس المستقلة تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل هذه المؤسسات الصغيرة.